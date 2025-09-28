أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع استمرار الأمطار الرعدية

الأرصاد يتوقع استمرار الأمطار الرعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجة وسهل تهامة والساحل الغربي.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من غرب محافظات صنعاء، عمران وصعدة، وعلى البيضاء وهضاب أبين، شبوة، حضرموت، المهرة والسواحل الجنوبية والشرقية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومن العواصف الرعدية، وانجراف التربة والانهيارات الصخرية، وتدني الرؤية الأفقية في الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب كثافة السحب المنخفضة وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.