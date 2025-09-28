العالم اليوم - حماس تعلن انقطاع الاتصال مع رهينتين إسرائيليين في غزة

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن انقطاع الاتصال مع رهينتين إسرائيليين في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، انقطاع الاتصال مع رهينتين إسرائيليين في مدينة غزة شمالي القطاع المدمر.

وقالت كتائب القسام إن "التواصل انقطع مع الرهينتين عمري ميران ومتان إنغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا" بمدينة غزة. وأضافت أن "حياة المحتجزين في خطر"، مطالبة القوات الإسرائيلية بـ"التراجع إلى جنوب شارع 8 في مدينة غزة". كما دعت إسرائيل إلى وقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة في جزء من مدينة غزة "لإبعاد الرهائن عن الخطر".

