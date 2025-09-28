ناجي الشهابي: ذكرى رحيل عبدالناصر مناسبة تؤكد قدرة مصر دوما على تجاوز الصعاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطنى الحر، إنه فى مثل هذا اليوم من عام 1970 فقدت مصر والأمة العربية قائدها وزعيمها الخالد جمال عبد الناصر، الذى قاد ثورة 23 يوليو 1952، فأسقط النظام الملكي وأعلن الجمهورية، وبنى الدولة الوطنية الحديثة على أسس من الاستقلال والسيادة الوطنية.
وأضاف أن عبد الناصر اهتم ببناء قاعدة صناعية قوية، وتوسيع الرقعة الزراعية، وإرساء مجانية التعليم، وإتاحة الرعاية الصحية المجانية، وهو ما أسس لظهور الطبقة الوسطى التي كانت عماد الاستقرار والتنمية فى مصر. كما رفع شعار القومية العربية، ودعم حركات التحرر الوطني فى إفريقيا وآسيا، وكان صوته مسموعًا فى العالم كله مدافعًا عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد الشهابي، أن المقارنة بين التحديات التي واجهها عبد الناصر والتحديات التى يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكشف عن تشابه كبير؛ فقد واجه عبد الناصر مؤامرات خارجية وحصارًا اقتصاديًا وعدوانًا عسكريًا شرسًا، وهو ما يواجهه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم من محاولات استهداف لمصر ومؤامرات لعرقلة مسيرتها نحو التقدم، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والتنموية الضخمة التي تتطلب بناء بنية تحتية قوية وإقامة مشروعات قومية كبرى.
واختتم رئيس حزب الجيل تصريحه، مؤكدًا أن إحياء ذكرى عبد الناصر يجب أن يكون دافعًا للأجيال الحالية على التمسك بالاستقلال الوطني، ودعم الدولة المصرية فى مواجهة تحدياتها، كما يجب أن يكون مناسبة للتأكيد أن مصر قادرة دومًا على تجاوز الصعاب وصنع مستقبل أفضل لشعبها بفضل وعيه وقيادته الوطنية المخلصة.