أخبار اليمن : عدد الشهداء في غزة يتخطى 66 ألف

عدد الشهداء في غزة يتخطى 66 ألفارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 66,005 شهداء و 168,162 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 79 شهيدًا، منهم شهيدان انتشال، و 379 إصابة جديدة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت؛ 13,137 شهيدًا و56,121 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

