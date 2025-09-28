العالم اليوم - شركاء اليمين المتطرف يضغطون على نتنياهو لمواصلة حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر شركاء اليمين المتطرف يضغطون على نتنياهو لمواصلة حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - يضغط شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم وممثلو المستوطنين، من أجل إفشال المقترح الأميركي لوقف حرب غزة، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.

ويحث الشركاء من اليمين المتطرف نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة لتحقيق "هزيمة عسكرية كاملة لحركة حماس"، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك قبيل اجتماع بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، الإثنين، لمناقشة أحدث مقترح أميركي لوقف حرب غزة.

ومن المتوقع أن يقدم ترامب لنتنياهو خطة من 21 بندا لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفقا لتقارير صحفية عدة.

وبحسب ما ورد، تتضمن الخطة الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع بشكل تدريجي.

ووفق الخطة، لن يكون لحركة حماس أي دور في إدارة قطاع غزة، كما لن يسمح لإسرائيل بضم المنطقة، على أن تتولى إدارتها حكومة انتقالية.

وكان ترامب قد صرح مؤخرا بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة.