مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى في «يوم الغفران»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 09:30 صباحاً - اقتحم مئات المستوطنين الاسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى «يوم الغفران».

وأفادت تقارير مقدسية، بأن قوات الاحتلال شددّت من اجراءاتها العسكرية في محيط «الأقصى»، وأعاقت دخول المصلين والمرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى «يوم الغفران» اليهودي.

بدورها ، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في القدس إن 317 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم.

وكان اتحاد «منظمات الهيكل» المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا، عشية «يوم الغفران».