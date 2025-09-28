نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الختام وتسليم شهادات زمالة جراحة المخ بين جامعتي القاهرة وجرايسفالد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ومتابعة وإشراف الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أُقيم أمس بمدينة جرايسفالد بألمانيا الاتحادية الحفل الختامي لتسليم شهادات الزمالة المشتركة في مجال المناظير لجراحة المخ والأعصاب، والذي شهد تخريج ١١ طبيبًا من مصر والمغرب والأردن واليمن والعراق وإثيوبيا.

وخلال تعليقه على الحدث، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن هذه الشراكة تمثل أحد النماذج المضيئة للتعاون الدولي في مجال التعليم الطبي المتخصص، مشددًا على أن قصر العيني يظل ملتزمًا برسالته في إعداد أطباء على مستوى عالمي قادرين على خدمة مجتمعاتهم وتطوير التخصصات الدقيقة في مجال جراحة المخ والأعصاب.

وقد شارك عبر الإنترنت الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبدوره أوضح أن الزمالة المشتركة تعد خطوة سباقة في التدريب الجراحي المتخصص، مبرزًا أن التعاون بين الجامعتين أتاح تدريب العديد من الأطباء من دول مختلفة، بما يعزز شبكة التعاون العلمي ويدعم دور الجامعة في خدمة البحث والممارسة الطبية.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد زهدي إلى أن هذا البرنامج المشترك يُجسد رؤية جامعة القاهرة وقصر العيني في بناء شراكات دولية فاعلة، مؤكدًا أن نجاحه في تخريج كوادر طبية متميزة من عدة دول يبرهن على مكانة قصر العيني كصرح تعليمي وبحثي له تأثير ممتد يتجاوز حدود الوطن.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الرفاعي، منسق مذكرة التفاهم بين جامعتي القاهرة وجرايسفالد والمشرف على برنامج التدريب، أن ما تحقق يعكس ثمرة جهد مشترك ورؤية متبادلة بين الجامعتين، وأن تخريج هذه الدفعة يمثل جسرًا إنسانيًا وعلميًا يمتد بين القاهرة وجرايسفالد لخدمة المرضى وتطوير التعليم الطبي.

وقد نُظم الحفل بإشراف الدكتور أحمد زهدي، والأستاذ الدكتور إيهاب الرفاعي، وحضره من الجانب المصري السيد محمد الأبرك المستشار بسفارة مصر في برلين، كما شارك عبر الإنترنت الأستاذ الدكتور سامح سرور المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية في برلين، والأستاذة الدكتورة مروة الدالي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتنمية المستدامة.

ويُذكر أن برنامج الزمالة التدريبية المشتركة بين الجامعتين مستمر منذ خمس سنوات، وتم خلاله تدريب ٩٢ طبيبًا من دول متعددة، مما يعكس نجاح التجربة ويمثل نموذجًا للتعاون الأكاديمي الدولي في مجال التعليم الطبي المتخصص، مع استمرار العمل على توسيع آفاق هذا التعاون وتطوير برامج تدريبية جديدة تسهم في تعزيز مكانة قصر العيني كمنارة تعليمية وبحثية ذات بعد عالمي.