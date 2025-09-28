نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تطلق فيديو توعوي حول خطوات دخول طلاب أولى ثانوي على منصة “كيريو” اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توعوي حول كافة الخطوات المتعلقة بحصول طلاب الصف الأول الثانوي على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تعريف الطلاب بكافة الخطوات المتعلقة بالدخول على المنصة اليابانية المتخصصة “كيريو”، وكيفية استخدامها.