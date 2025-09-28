العالم اليوم - تأجيل زيارة السفير الأميركي لدى إسرائيل إلى مصر

انتم الان تتابعون خبر تأجيل زيارة السفير الأميركي لدى إسرائيل إلى مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 07:22 مساءً - تقرر تأجيل زيارة سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى مصر في الوقت الحالي، حسبما قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.

ويأتي التأجيل بعد وقت قصير من تأكيد متحدث باسم السفارة الأميركية لـ"فرانس برس"، أن السفير سيقوم بزيارة "نادرة" إلى القاهرة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أشارت إلى الرحلة في وقت سابق، التي ستكون أول زيارة رسمية لمصر منذ عقود يقوم بها سفير أميركي لدى إسرائيل وهو في منصبه.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر في العلاقات بين إسرائيل ومصر على خلفية حرب غزة، التي تقع على حدود البلدين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا لواشنطن عن مخاوفهم من حشد مصري لقوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، الواقعة على حدود مصر مع إسرائيل وغزة.

وصرحت الحكومة المصرية علنا الأسبوع الماضي، أن قواتها موجودة في سيناء للدفاع عن حدود مصر ضد جميع التهديدات، كما نفت ادعاء إسرائيل بأن وجود القوات هناك يمثل انتهاكا لمعاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل عام 1979.

وكان من المتوقع، وفق "نيويورك تايمز"، أن يتناول هاكابي خلال زيارته للقاهرة "التوترات بين مصر وإسرائيل"، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وكان ترامب عيّن هاكابي، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، سفيرا بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه.