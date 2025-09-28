نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم عدد من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دور جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الريادي في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، تم تكريم عدد من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بجامعة حلوان، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "Decoding Health and Wellness" الذي انعقد بأكاديمية الأميرة فاطمة، ضمن أنشطة مؤسسة أثر المنبثقة عن مبادرة خطوة تغيير، والتي تضم أكثر من 120 متخصصًا في مجال التغذية.

وشمل التكريم كلًا من:

الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، والدكتور محمد عبده خضر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد قطب السيد رئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، والمشرف ومؤسس برنامج التغذية الإكلينيكية بالكلية.



وقد جاءت هذه الفعالية لتؤكد على تميز برنامج التغذية الإكلينيكية بكلية الصيدلة بجامعة حلوان، حيث تعد الدكتورة أمنية الفار، خريجة البرنامج، من أبرز مؤسسي المبادرة، وتشارك بفاعلية في دعم الجهود المجتمعية لنشر ثقافة التغذية الصحية والعلاجية.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على الدور الرائد الذي تقوم به الجامعة في مجالات التعليم والصحة والتغذية العلاجية، ويظهر ذلك بشكل واضح في تميزها واسهاماتها في خدمة الصحة العامة، وتعزيز مكانة خريجيها في مختلف القطاعات.

أبدى الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة فخره بتكريم أساتذة الكلية واعتراف المجتمع العلمي والمهني بجهودهم في تطوير مجال التغذية العلاجية والإكلينيكية، فقد حرصنا منذ تأسيس برنامج التغذية الإكلينيكية على إعداد صيادلة مؤهلين علميًا وعمليًا للمشاركة الفاعلة مع الأطباء في وحدات التغذية العلاجية بالمستشفيات والمراكز الصحية.



وألقى الدكتور محمد قطب السيد رئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، كلمة قصيرة خلال المؤتمر، تناول فيها أهمية العمل الخيري والمجتمعي وربطه بالعلم الصحيح، مشددًا على ضرورة تحديد أدوار الفريق الطبي في مجال التغذية العلاجية والإكلينيكية وفقًا لأخلاقيات المهنة، مؤكدًا أن الفريق الطبي متكامل وليس متنافسًا، كما أبرز دور برنامج التغذية الإكلينيكية بالكلية في إعداد كوادر متميزة من الصيادلة، والذين أثبتوا كفاءتهم في سوق العمل إلى جانب الأطباء داخل وحدات التغذية العلاجية بالمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية.