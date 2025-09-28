العالم اليوم - نتنياهو: نعمل مع فريق ترامب على "خطة غزة"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: نعمل مع فريق ترامب على "خطة غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 07:22 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة "لم يتم الانتهاء منها بعد"، وذلك قبل اللقاء المقرر بينهما في البيت الأبيض، الإثنين.

وأوضح نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "نحن نعمل عليها ولم يتم الانتهاء منها بعد، لكننا نعمل مع فريق الرئيس ترامب ونحن نتحدث الآن".

وتابع رئيس وزراء إسرائيل: "آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك لأننا نريد تحرير رهائننا، ونريد التخلص من حكم حماس ونزع سلاحهم ونزع السلاح من غزة، وبناء مستقبل جديد لسكان غزة والإسرائيليين على حد سواء وللمنطقة بأكملها"

ومن جهة أخرى، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي غاريد كوشنر، من المتوقع أن يلتقيا نتنياهو في الولايات المتحدة، الأحد.

ويأتي اللقاء الثلاثي في مسعى لردم الفجوات المتبقية بشأن الخطة الأميركية لإنهاء حرب غزة المؤلفة من 21 بندا، حسبما نقل مراسل "أكسيوس" في إسرائيل عن مصدر آخر.

وفي وقت سابق، أبلغ ويتكوف وكوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ترامب "معني بوقف الحرب على قطاع غزة"، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة.

ونقلت الهيئة عن مقربين من نتنياهو قولهم إن الخطة تتضمن عدة بنود يعارضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة.