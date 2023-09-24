الأردن يدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، الانتهاكات التي قام بها متطرفون إسرائيليون باقتحام المسجد الأقصى وارتكاب ممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي: "إن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه وفي المقابر الإسلامية المجاورة له والتي تعد وقفاً إسلامياً، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وأكَّد السفير المجالي أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يُنذر بالمزيد من التصعيد ويمثل اتجاهاً خطيراً يجب وقفه فوراً، مطالبا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته.