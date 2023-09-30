السعودية: رصد أكثر من 11465 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك خللا أسبوع، عن ضبط 11465 مخالفًا، منهم 7199 مخالفًا لنظام الإقامة، و(2882) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1384 مخالفًا لنظام العمل.وفق"سبق".

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (711) شخصًا، (52%) منهم يمنيو الجنسية، و(45%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (14) شخصًا؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (43772) وافداً مخالفًا، منهم (36404) رجال، و(7368) امرأة.

وتمت إحالة (38379) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1704) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7922) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.