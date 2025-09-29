نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد لموقعة القمة أمام الزمالك بتشكيل متوازن وتحذيرات صارمة من النحاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القمة 131.. الأهلي والزمالك في صدام ناري بالدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

استقر عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على التشكيل الأساسي المتوقع لمواجهة الزمالك مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا أو مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، محمد شريف



تعليمات النحاس للاعبين قبل الكلاسيكو

عقد النحاس جلسة حاسمة مع لاعبيه قبل اللقاء، شدد خلالها على أهمية استغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الزمالك، محذرًا من خطورة إهدار الفرص السهلة التي وصفها بأنها بمثابة "اللعب بالنار" في مباراة مصيرية.

كما طالب المدير الفني لاعبيه بتجنب التمريرات الخاطئة التي قد تمنح الزمالك فرصًا خطيرة، بالإضافة إلى ضرورة التحكم في الأعصاب وعدم الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادي البطاقات المجانية التي قد تزيد التوتر في أرض الملعب.

قلق دفاعي قبل مواجهة الزمالك

النحاس حذر لاعبيه من الالتحامات داخل منطقة الجزاء في ظل الاعتماد على تقنية الـVAR، مؤكدًا أن أي خطأ دفاعي قد يربك سيناريو المباراة. ويعاني الأهلي دفاعيًا بعد تلقيه 8 أهداف في 7 مباريات، وهو ما يسعى النحاس لتصحيحه سريعًا قبل مواجهة الغريم التقليدي، خاصة أن الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب مهارة عالية وقادرين على استغلال الأخطاء.

الأهلي بين أزمة فنية وضغط النقاط

تأتي مباراة القمة في وقت يمر فيه الأهلي بمرحلة فنية وإدارية غير مستقرة عقب رحيل المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو، وتولي عماد النحاس المسؤولية بشكل مؤقت في واحدة من أصعب الفترات. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر بفارق 5 نقاط، في مواجهة قد تحدد ملامح المنافسة المبكرة على درع الدوري هذا الموسم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك على التشكيل المتوقع لفريقه في مباراة القمة أمام الأهلي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح

خط الوسط: عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: ناصر منسي، مصطفى شلبي، شيكابالا (أو أحمد مصطفى زيزو حسب الجاهزية)



مواجهة تكتيكية بين النحاس وفيريرا

يدخل الأهلي المباراة بتوازن هجومي يقوده تريزيجيه وبن شرقي من الأطراف مع محمد شريف كمهاجم صريح، وهو ما يمنح المارد الأحمر قدرة على الضغط المبكر على دفاع الزمالك.

في المقابل، يعتمد الزمالك على سرعات زيزو ومصطفى شلبي في بناء الهجمات المرتدة، بجانب خبرة شيكابالا في صناعة اللعب، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا على دفاع الأهلي الذي يعاني من أخطاء متكررة هذا الموسم.

نقاط القوة والضعف

الأهلي: يمتاز بقوة خط الوسط بوجود ديانج وبن رمضان، لكن مشكلته الرئيسية تكمن في كثرة الأخطاء الدفاعية.

الزمالك: يملك مرونة هجومية وسرعات كبيرة على الأطراف، لكنه يعاني من تذبذب مستوى الخط الخلفي عند مواجهة مهاجمين أصحاب مهارة.



سيناريو المباراة الأقرب

من المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بضغط هجومي مكثف لإحراز هدف مبكر يربك حسابات الزمالك، بينما يسعى الفارس الأبيض لاستغلال المساحات خلف دفاع الأهلي في المرتدات. المباراة مرشحة لأن تكون قوية وحافلة بالندية، وقد تحسمها تفاصيل صغيرة مثل استغلال الفرص أو الأخطاء الفردية.

موقف الفريقين في الدوري

الأهلي يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ما يجعل الفوز ضرورة ملحة للعودة إلى سباق الصدارة.

الزمالك يسعى لتأكيد تفوقه واستغلال حالة عدم الاستقرار الفني لدى منافسه لتوسيع الفارق في جدول الترتيب.



موعد المباراة والقنوات الناقلة

التاريخ: الإثنين 29 سبتمبر 2025

الساعة: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد القاهرة الدولي

القنوات الناقلة: ON Time Sports 1 HD – ON Time Sports 2 HD

المعلق: مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية