نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: بن رمضان سيصنع الفارق أمام الزمالك.. وقلق من خوان بيزيرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم فريق الأهلي، عن مواجهة المارد الأحمر المقبلة ضد الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "زيزو طلب من وليد الدين خوض مباراة القمة لكن الإصابة منعته، ومن وجهة نظري محمد علي بن رمضان سيصنع الفارق مع الفريق أمام الزمالك".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "قلقان من خوان بيزيرا لأنه لاعب مميز للغاية وسلاح قوي في الهجوم، وثنائي قلب دفاع الزمالك سيصنعا الفارق".

واختتم حديثه قائلًا: "يجب على إدارة الأهلي التعاقد مع مدرب عالمي حنى لو حصل على راتب كبير، بسبب جودة اللاعبين في الفريق".

