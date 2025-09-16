تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مدفوعة بهبوط أسهم البنوك وشركات التأمين شديدة التأثر بأسعار الفائدة، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.15 بالمائة إلى 555.79 نقطة، مدفوعًا بهبوط أسهم قطاعي البنوك والتأمين اللذين تراجع كل منهما بنحو واحد بالمائة.

وسيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم، في وقت تتوقع فيه الأسواق إعلان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم غد الأربعاء، وهو ما قد يكون أول قرار يميل إلى التيسير هذا العام عقب بيانات حديثة تشير إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكية.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفضت أسهم شركة شندلر 1.7 بالمائة بعد أن باع أحد المستثمرين حصته في الشركة المصنعة للمصاعد من خلال عملية بناء سجل مسرعة بخصم بلغ نحو 8.4 بالمائة عن سعر إغلاق السهم في الجلسة السابقة.

وخسرت أسهم شركة لوريال نحو اثنين بالمائة، بعد أن خفضت مجموعة جيفريز تصنيف سهم الشركة الفرنسية العملاقة لمستحضرات التجميل من "احتفاظ" إلى "أداء دون السوق".

وارتفعت أسهم شركة فيراري 2.6 بالمائة، بعدما أوصت بيرينبرج بشراء سهم شركة السيارات الرياضية الفاخرة، مشيدة بقوة العلامة التجارية وقدرتها العالية على التسعير والعوائد المستدامة على رأس المال.