انخفاض أسعار الذهب
انخفض سعر الذهب اليوم، مدعومًا بتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وانحسار الاضطرابات الجيوسياسية في العالم.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4598.52 دولارًا للأوقية في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة لتبلغ 4601.80 دولار.
من جهة أخرى، انخفضت أسعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة لتصل إلى 90.70 دولارًا للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 13 بالمئة بعد تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولارًا في الجلسة الماضية.
وانخفض البلاتين 2.8 بالمئة ليصل إلى 14.2342 دولارًا للأوقية، وفقد البلاديوم 2.3 بالمئة ليستقر عند 1759.07 دولارًا للأوقية بعد تسجيله أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.