انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفض سعر الذهب اليوم، مدعومًا بتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وانحسار الاضطرابات الجيوسياسية في العالم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4598.52 دولارًا للأوقية في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة لتبلغ 4601.80 دولار.

من جهة أخرى، انخفضت أسعر الفضة ‌في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة لتصل إلى 90.70 دولارًا للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 13 بالمئة بعد تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولارًا في الجلسة الماضية.

وانخفض البلاتين 2.8 بالمئة ليصل إلى 14.2342 دولارًا للأوقية، وفقد البلاديوم 2.3 بالمئة ليستقر عند 1759.07 دولارًا للأوقية بعد تسجيله أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.