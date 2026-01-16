الريال لتجاوز أحزانه أمام ليفانتي!يستضيف فريق ريال مدريد غدا السبت ضيفه ليفانتي على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى ريال مدريد إلى مواصلة ملاحقة برشلونة متصدر الترتيب، إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويأمل في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، في انتظار تعثر برشلونة الذي يلتقي الأحد مع ريال سوسيداد في الجولة ذاتها.

ويأمل ريال مدريد في استعادة ثقة جماهيره بعد سلسلة من النتائج السلبية، أبرزها الخروج من ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الخسارة أمام ألباسيتي، أحد أندية الدرجة الثانية، بنتيجة 2-3، إضافة إلى الهزيمة في الكأس والسوبر.

كما شهد النادي تغييرات فنية جذرية تمثلت في تعيين ألفارو أربيلوا مدربا للفريق، دون أن تنعكس بدايته حتى الآن على أداء ونتائج الفريق.

في المقابل، يدخل ليفانتي اللقاء وهو في أمس الحاجة إلى النقاط الثلاث، حيث يحتل المركز التاسع عشر (وصيف القاع) برصيد 14 نقطة، ساعيا لتعزيز آماله في البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى.

ويعيش ليفانتي حالة من التحسن النسبي، إذ لم يتعرض للخسارة في مبارياته الثلاث الأخيرة، ويسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار التي يمر بها ريال مدريد.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، يلتقي ريال مايوركا مع أتلتيك بلباو، وأوساسونا مع ريال أوفييدو، وريال بيتيس مع فياريال.

وتتواصل المباريات بعد غد الأحد، حيث يلتقي أتلتيكو مدريد مع ألافيس، وخيتافي مع فالنسيا، وسيلتا فيغو مع رايو فايكانو، وتختتم الجولة الإثنين بلقاء إلتشي مع إشبيلية.