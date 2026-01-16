تراجع الأسهم الأوروبية
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم، في ظل تباين أداء الأسهم الآسيوية، واستقرار بورصة "وول ستريت" الأمريكية، وعودتها إلى تحقيق المكاسب بعد يومين من الخسائر، بفضل ارتفاع أسهم الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا مثل "إنفيديا".
وتراجع مؤشر "داكس" في ألمانيا بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 25323.98 نقطة، فيما انخفض مؤشر "كاك 40" في باريس بنسبة 0.4% ليسجل 8277.40 نقطة، بينما صعد مؤشر "فوتسي" في بريطانيا بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليسجل 10250.97 نقطة.
وارتفعت العقود الآجلة للأسهم المدرجة على مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3%، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1%.
