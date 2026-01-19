بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 73.09 نقطة بنسبة 0.84 في المئة، ليبلغ مستوى 8822.03 نقطة.

وتم تداول 250.6 مليون سهم، عبر18021 صفقة نقدية بقيمة 70.5 مليون دينار كويتي (نحو 215 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 92.50 نقطة بنسبة 1.15 في المئة، ليبلغ مستوى 8152.68 نقطة من خلال تداول 132.10 مليون سهم، عبر 9240 صفقة نقدية بقيمة 19.6 مليون دينار (نحو 59.7 مليون دولار).

كما صعد مؤشر السوق الأول بمقدار 72 نقطة بنسبة 0.77 في المئة، ليبلغ مستوى 9424.09 نقطة من خلال تداول 118.5 مليون سهم، عبر 8781 صفقة بقيمة 50.8 مليون دينار (نحو 155 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" بمقدار 143.25 نقطة بنسبة 1.68 في المئة، ليبلغ مستوى 8654.21 نقطة من خلال تداول 78.9 مليون سهم، عبر 5421 صفقة نقدية بقيمة 14.6 مليون دينار (نحو 44.5 مليون دولار).