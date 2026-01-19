موعد أولى جلسات استئناف الفنان فادي خفاجة على...

أخبار عالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 11:19 مساءً - تعقد المحكمة المختصة، أولى جلسات النظر في استئناف الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه 6 أشهر، غدًا الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، وذلك في قضية سب وقذف الفنان مجدي كامل.

وفي وقت سابق، كانت قد قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، معاقبة الفنان فادي خفاجة، في قضية سب الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، بالحبس 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه لإيقاف الحكم.

وخلال جلسة المحاكمة، تقدم المحامي محمود النجدي، دفاع الفنان مجدي كامل، طلبًا بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه.

