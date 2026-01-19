فيفا: منتخب الفراعنة يقفز 4 مراكز فى التصنيف لشهر يناير ويصل للمركز 31 عالميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 10:27 مساءً - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تصنيف منتخبات العالم لشهر يناير 2026 وشهد تقدم منتخب مصر 4 مراكز ليصل إلى المركز 31 عالميًا والخامس أفريقيًا.

وكان منتخب الفراعنة قد أنهى مشواره فى كأس أمم أفريقيا بالحصول على المركز الرابع، في النسخة التي استضافها المغرب، بعد سلسلة من المباريات القوية التي قدّم خلالها أداءً متوازنًا وحقق مكاسب مهمة على مستوى التصنيف العالمي.

ودخل منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية وهو يمتلك 1515.18 نقطة في رصيده، قبل أن ينجح خلال مشواره فى تحقيق انتصارات على منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين وكوت ديفوار، إلى جانب التعادل مع أنجولا، مقابل خسارة وحيدة جاءت أمام منتخب السنغال.

ووفقًا لتقارير صحفية، حصد منتخب مصر (+40.92 نقطة) إضافية بعد نهاية البطولة، ما منحه دفعة قوية على مستوى الترتيب العالمي، ليصعد إلى المركز 31 عالميًا فى تصنيف المنتخبات.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن يواصل المنتخب تقدمه في التصنيف خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى النتائج الإيجابية، وبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم والبطولات القارية.

ولم تشهد أول 8 مراكز أي تغيير فى تصنيف فيفا العالمى، وجاء إسبانيا أولا ثم الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا، وارتقى منتخب المغرب للمركز الثامن ثم بلجيكا وألمانيا.