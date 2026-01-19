برشلونة يسقط أمام سوسيداد

برشلونة يسقط أمام سوسيدادسقط برشلونة في فخ الهزيمة أمام مستضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي سوسيداد مايكل أورياثبال في الدقيقة 32، ووغونزالو غيديش 71، فيما أحرز ماركوس راشفورد هدف برشلونة في الدققة 70.

وشهدت المباراة إلغاء ثلاثة أهداف وركلة جزاء لبرشلونة وبطاقة حمراء للاعب ريال سوسيداد كارلوس سولير قبل نهاية المباراة بدقائق.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف برشلونة في 49 نقطة في صدارة المسابقة غير أنه بات متفوقا بنقطة واحدة عن منافسه ريال مدريد صاجب المركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وتأتي خسارة برشلونة في اعقاب فوز بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم الاسبوع الماضي.