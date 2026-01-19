دراما رمضان 2026.. عزازي أبو الحسن تعرف على شخصية محمود البزاوي في مسلسل علي كلاي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 11:20 مساءً - روجت منصة WATCH IT لمسلسل أحمد العوضي علي كلاي، وذلك من خلال نشر فيديو لشخصية عزازي أبو الحسن والتي يلعبها الفنان القدير محمود البزاوي.

علي كلاي في سباق ماراثون دراما رمضان 2026

وهو العمل الذي يقوم أحمد العوضى ببطولته خلال مارثون دراما رمضان، والذي يعول عليه بشكل كبير من أجل تحقيق نجاح كبير فى موسم الدراما استمرارا لحالة النجاح على مدار أعماله السابقة مثل فهد البطل وقبله علي كلاي.

مسلسل على كلاي

المسلسل الذي يخوض به النجم أحمد العوضي سباق الدراما الرمضانية يجمع نخبة من النجوم، بينهم: درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.