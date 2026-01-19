نتائج قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لموسم 2025–2026، التي سُحبت اليوم، عن أربع مواجهات، أبرزها لقاء فريق برشلونة، حامل اللقب، مع ألباسيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية.
وفي بقية المباريات، أوقعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة ريال بيتيس، بينما يلتقي فالنسيا مع أتلتيك بيلباو، ويلعب ريال سوسيداد أمام ألافيس.
وكان فريق ألباسيتي قد تأهل إلى هذا الدور بعد إقصائه ريال مدريد بالفوز عليه 3-2 في دور الـ 16، كما تغلب أيضًا على سلتا فيغو.
ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي من البطولة أيام 3 و4 و5 من شهر فبراير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.