نتائج قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا

نتائج قرعة ربع نهائي كأس إسبانياأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لموسم 2025–2026، التي سُحبت اليوم، عن أربع مواجهات، أبرزها لقاء فريق برشلونة، حامل اللقب، مع ألباسيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وفي بقية المباريات، أوقعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة ريال بيتيس، بينما يلتقي فالنسيا مع أتلتيك بيلباو، ويلعب ريال سوسيداد أمام ألافيس.

وكان فريق ألباسيتي قد تأهل إلى هذا الدور بعد إقصائه ريال مدريد بالفوز عليه 3-2 في دور الـ 16، كما تغلب أيضًا على سلتا فيغو.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي من البطولة أيام 3 و4 و5 من شهر فبراير المقبل.