ارتفاع الذهب واستقرار الفضة

ارتفاع الذهب واستقرار الفضةارتفع سعر الذهب واستقرت الفضة في المعاملات الفورية بعد الخسائر المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4790.80 دولار للأوقية، لكنه لا يزال متجها لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 1.4 بالمئة.

في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 1.7 بالمئة إلى 4806.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 71.32 دولار للأوقية، بعد انخفاضها 19.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وكانت الفضة قد انخفضت في وقت سابق اليوم بنحو 10 بالمئة إلى ما دون مستوى 65 دولارا، مسجلة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر ونصف.

في المقابل، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 4.7 بالمئة ليبلغ 1892.74 دولار للأوقية، بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير الماضي، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1628.95 دولار للأوقية.