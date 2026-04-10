تراجع أسهم أوروبا
تراجعت أسهم أوروبا اليوم الخميس بعد أن سجلت أمس الأربعاء أكبر صعود في يوم واحد خلال أربعة أعوام.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 612.06 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.
واتسم أداء بورصات أوروبية بالتباين، إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة.
وشكل المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة أكبر ضغط على ستوكس600 إذ تراجع بنسبة 0.6 بالمئة. كما انخفضت المؤشرات الفرعية لقطاعات السفر والسياحة والبنوك وشركات التكنولوجيا.
لكن مؤشر قطاع الطاقة الفرعي تصدر قائمة الرابحين، إذ ارتفع واحدا بالمئة بدعم من صعود أسعار النفط خلال تعاملات اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسهم أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
