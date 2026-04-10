تراجع أسهم أوروبا

تراجع أسهم أوروباتراجعت أسهم أوروبا اليوم الخميس بعد أن سجلت أمس الأربعاء أكبر صعود في يوم واحد خلال أربعة أعوام.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 612.06 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

واتسم أداء بورصات أوروبية بالتباين، إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة، في حين ارتفع المؤشر فاينانشال تايمز ⁠100 البريطاني 0.2 بالمئة.

وشكل المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة أكبر ضغط على ستوكس600 إذ تراجع بنسبة 0.6 بالمئة. كما انخفضت المؤشرات الفرعية لقطاعات السفر والسياحة والبنوك وشركات التكنولوجيا.

لكن مؤشر قطاع الطاقة الفرعي تصدر قائمة الرابحين، إذ ارتفع واحدا بالمئة بدعم من صعود أسعار النفط خلال تعاملات اليوم.