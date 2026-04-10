وزير البترول: بدء إنتاج الغاز من الاكتشاف الجديد بالبحر المتوسط متوقع النصف الثاني من 2027

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 02:11 صباحاً - يارا الجنايني_ كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الكشف الغازي الجديد الذي أعلنت عنه شركتا إيني وبي بي في البحر المتوسط يمكن أن يدخل مرحلة الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2027، مع جهود مكثفة لتسريع الجدول الزمني للإنتاج.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الشركة تعمل على تسريع الإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لربط الكشف بالبنية التحتية القائمة، بما قد يسمح ببدء الإنتاج في أقرب وقت ممكن، مستهدفًا نهاية عام 2027 بدلًا من تأجيله إلى 2028.

وأشار إلى أن قرب موقع البئر من التسهيلات القائمة، على مسافة لا تتجاوز 10 كيلومترات، يمثل عاملًا مهمًا في تسريع عمليات التطوير والإدخال على الإنتاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البترول: بدء إنتاج الغاز من الاكتشاف الجديد بالبحر المتوسط متوقع النصف الثاني من 2027 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.