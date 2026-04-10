أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الغارات على لبنان أمس

ارتفاع حصيلة الغارات على لبنان أمسأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أن الغارات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أسفرت في حصيلة غير نهائية عن 303 شهداء و1150 جريحاً.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان، إن عمليات انتشال الشهداء من تحت الأنقاض لا تزال مستمرة في أكثر من موقع، إضافة إلى العمل على تحديد هويات عدد من الضحايا عبر فحوص الحمض النووي.

وأكد أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم ارتفعت إلى 1888 شهيداً و6092 جريحاً.