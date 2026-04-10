نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: اكتشاف غاز جديد بالبحر المتوسط يضم 2 تريليون قدم مكعب و130 مليون برميل متكثفات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 01:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إعلان شركة إيني الإيطالية، بالشراكة مع شركة بي بي، عن تحقيق كشف غازي جديد في منطقة البحر المتوسط يمثل إضافة إيجابية ومهمة لقطاع البترول والغاز في مصر.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الكشف تم بعد حفر بئر “دينيس غرب-1” ضمن منطقة امتياز التمساح، على بعد نحو 70 كيلومترًا من سواحل مدينة بورسعيد، بما يعكس استمرار نجاح أنشطة الاستكشاف في البحر المتوسط.

وأشار إلى أن البئر يقع على مسافة تقارب 10 كيلومترات فقط من التسهيلات القائمة، ما يسهل ربط الاكتشاف بالبنية التحتية الحالية وتسريع إدخاله إلى مرحلة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الاكتشاف يقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المتكثفات، وهو ما يعزز من أهمية الكشف ويدعم زيادة موارد الدولة من الطاقة.

