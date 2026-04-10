الذهب يرتفع بأكثر من 1%
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، مدعومة بضعف الدولار مع ترقب المستثمرين صمود الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وبيانات التضخم الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4796.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 4823 دولارا.
وبدوره، تراجع مؤشر الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 75.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى 2082.78 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.10 دولار.
