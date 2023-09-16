قريبًا.. عرض الموسم الثاني من مسلسل" عنبر 6" عبر منصة شاهد 

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة "شاهد" الإلكترونية عن اقتراب عرض الموسم الثاني من مسلسل" عنبر 6"، بعدما حقق الموسم الأول نجاحًا كبيرًا، وتصدر قائمة التريند والأكثر مشاهدة في الدول العربية.

من هم صناع مسلسل “عنبر 6”؟

مسلسل "عنبر 6" من بطولة صبا مبارك، آيتن عامر، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نواف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، سلوى محمد على، معالجة درامية لهانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.





منصة شاهد تعلن عن عرض الموسم الثاني من مسلسل عنبر 6

وشاركت منصة شاهد، البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت: "سجن النسوان راجع يفتح أبوابه من جديد.. انتظروا الموسم الثاني من عنبر 6 من أعمال شاهد الأصلية قريبًا".

أحداث مسلسل عنبر 6

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل عنبر 6 في إطار من الدراما التشويقية، حول استكمال قصص النساء السجينات بعدما نشب الحريق داخل السجن، بجانب استمرار البحث عن قاتل "المرزوقي" والد "رهف"، وتتابع قصة "ليلى" والتي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، والتي تم القبض عليها واكتشفت بعد ذلك إنها تعيش مع عائلتها الغير حقيقة.

تسائل الجمهور عن سبب تأجيل عرض مسلسل عنبر 6

يذكر أن تسائل الكثير من الجمهور ورواد التواصل الإجتماعي الذين ينتظرون عرض مسلسل عنبر 6، عن سبب تأجيل عرضه إلى الآن، في حين أنه تم الإعلان عن انتهاء كل الأعمال الخاصة به بداية من التصوير حتى أعمال الميكساج، منذ عام 2022، حيث كان من المقرر عرضه في يوم 16 ديسمبر 2022.