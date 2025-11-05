كوريا الشمالية تطلق صواريخ مدفعية أثناء زيارة هيجسيث

سيول ـ وكالات: أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ مدفعية قبل ساعة على زيارة وزير الدفاع بيت هيغسيث الحدود التي تفصلها عن الشطر الجنوبي، بحسب ما أفاد الجيش في سيول. كما أطلقت بيونج يانج قذائف مشابهة قبل دقائق على عقد الرئيس الكوري الجنوبي محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينج الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية. وذكرت هيئة الأركان بأنها رصدت مؤخرا «حوالى عشرة صواريخ مدفعية أطلقت إلى الجزء الشمالي من بحر الغرب»، وهو الاسم الذي تطلقه سيول على البحر الأصفر. وأضافت الهيئة بأن «سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحلل عن كثب تفاصيل المقذوفات حاليا». زار هيغسيث المنطقة الحدودية شديدة التحصين الفاصلة بين الكوريتين الاثنين ليكون أول وزير أميركي للدفاع يقوم بذلك منذ ثماني سنوات.

