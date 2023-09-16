أحمد داود يقع في حب منة شلبي في فيلم "سارة وعلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أحمد داود على فيلم جديد بعنوان "سارة وعلي" مع النجمة منة شلبي، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية مهندس يقع في قصة حب منة شلبي، ومن المقرر انطلاق التصوير قريبًا.

تفاصيل فيلم "سارة وعلي"

فيلم "سارة وعلي"، بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومن المقرر بدء التصوير قريبًا، تأليف وإخراج هبة يسري، ويعتبر ذلك العمل السينمائى الثاني الذى يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما فى فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

تعاقد أحمد داود على مسلسل زينهم

ومن ناحية أخري، يعكف الفنان أحمد داود على التجهيز والتحضير لأحدث أعماله الدرامية مسلسل “زينهم”، المقرر إنطلاق تصويره أول الشهر المقبل، ويجسد خلال الأحداث شخصية طبيب شرعي ضمن أحداث العمل الذي ستكون أحداثه متصلة منفصلة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوى المقبل.

من هم صناع مسلسل “زينهم”؟



مسلسل “زينهم” مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، وتواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الأبطال،ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني في موسم الـ off.

ما هي آخر أعمال أحمد داود؟

شارك الفنان أحمد داود، مؤخرًا في فيلم “ يوم 13 ” الذي حقق نجاح كبير في دور العرض السينمائي وإيرادات تقترب من 33 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم منهم: أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، جيهان خليل، محمود عبدالغني، أحمد زاهر، جومانا مراد وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله.