محاضرة حول الوثائق الخاصة وأهميتها واستنساخها بمحافظة شمال الباطنة

صحار ـ «الوطن»:

يواصل فريق قِسم الوثائق الخاصَّة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية زياراته الميدانية لولايات محافظة شمال الباطنة خلال الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف الشهر بالتنسيق والتعاون مع مكتب محافظ شمال الباطنة. وفي هذا الإطار قدَّمت الهيئة صباح أمس بقاعة المكارم ببلدية شمال الباطنة محاضرة تعريفية حول (أهمِّية الوثائق الخاصَّة ودَوْر الهيئة في المحافظة عليها) بحضور عدد من أصحاب السعادة ولاة المحافظة ومديري المؤسَّسات الحكومية. وتطرَّق سيف بن مسلم المحروقي أخصائي توصيف وفهرسة المخطوطات حول التعريف بالوثائق الخاصَّة وأهميتها واستنساخها والحث على حفظ الوثائق التاريخية وتسجيل الوثائق الخاصَّة للمهتمين من المواطنين بمحافظة شمال الباطنة، حيث تقدِّم الهيئة عدَّة خدمات لمالكي وحائزي الوثائق والمخطوطات من التصوير والتعقيم والترميم وأيضًا شراء الوثائق، كما أكد على الدَّوْر المُهمِّ للوثائق الخاصَّة في حفظ الذاكرة الوطنية للبلاد، والدَّوْر التاريخي لمحافظة شمال الباطنة التي كانت محورًا للعديد من الأحداث التاريخية المهمة والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن ترفدَ الرصيد الوثائقي باعتبارها شاهدًا تاريخيًّا يحاكي الماضي والحاضر، وإنشاء وتكوين رصيد وثائقي يتيح للباحثين والدارسين الاطلاع عليها والاستفادة منها في مختلف البحوث. وكذلك تحدَّث علي بن محمد الحارثي أخصائي نشاط ثقافي بالهيئة عن أنواع الوثائق من صكوك وإقرارات وصور المناسبات الدينية والوطنية والطوابع والعملات والسجلَّات الحسابية ودفاتر الأفلاج وغيرها. وقال يوسف بن ناصر المشرفي كاتب وثائق ومحفوظات إنَّ كلَّ الخدمات بدُونِ مقابل مالي، لذا هذه فرصة للمواطنين لتقديم ما لديهم من مواد وثائقية. كما أكد أنَّ أصول هذه الوثائق والمخطوطات تعود لمالكيها بعد ترميمها.