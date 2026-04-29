3/2 يلا شوت بث مباشر الآن الشوط الثاني.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 12:29 صباحاً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب “حديقة الأمراء”، الذي يحتضن مواجهة نارية تجمع بين باريس سان جيرمان ونظيره بايرن ميونخ، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

يدخل الفريق الباريسي اللقاء بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، واضعًا نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وبين جماهيره، تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب المرتقبة في ألمانيا. ويعوّل باريس سان جيرمان على قوته الهجومية الكبيرة التي ظهرت بوضوح في الأدوار السابقة، خاصة بعد تفوقه الكاسح على ليفربول بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي ربع النهائي.

في المقابل، يخوض بايرن ميونخ المواجهة بطموحات لا تقل قوة، رغم غياب مدربه البلجيكي فينسنت كومباني عن التواجد على الخط الجانبي بسبب الإيقاف، حيث سيكتفي بمتابعة اللقاء من المدرجات. وكان الفريق البافاري قد تأهل إلى هذا الدور بعد إقصاء ريال مدريد في مواجهة مثيرة انتهت بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب القاري.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

من المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة beIN Sports 1، بتعليق حسن العيدروس.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، في ظل التقارب الكبير في المستوى بين الفريقين، إلى جانب التاريخ الحافل بالندية بينهما في البطولة. ويسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه خطوة إضافية نحو بلوغ النهائي الأوروبي، في واحدة من أقوى مباريات الموسم الكروي الحالي.