الزعيم يطارد الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 12:29 صباحاً - واصل الهلال مطاردته الشرسة على قمة الدوري السعودي بتخطيه عقبة ضمك بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "المملكة آرينا" ضمن الجولة 30 من مسابقة دوري روشن ، وبهذا الانتصار الثمين، يبعث "الزعيم" رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه، مؤكداً إصراره على القتال حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة لانتزاع الصدارة.

هدف سافيتش يمنح الهلال النقاط الثلاث أمام ضمك

نجح النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في حسم الأمور مبكراً لصالح الهلال بتسجيله هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 18.

واستغل سافيتش سيطرة فريقه الميدانية ليترجمها إلى هدف ثمين حافظ عليه "الأزرق" بفضل توازنه الدفاعي، ليجهض كافة محاولات ضمك للعودة في النتيجة والخروج بنقطة تعادل من قلب العاصمة.

موقف الهلال وضمك في جدول ترتيب دوري روشن السعودي

رفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 71 نقطة مستقراً في المركز الثاني، ليواصل الضغط المباشر على صاحب المركز الأول قبل جولات قليلة من خط النهاية.

في المقابل، تأزم موقف ضمك في جدول الترتيب بتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر، ليدخل الفريق نفقاً مظلماً في صراعه من أجل البقاء والهروب من مناطق الهبوط.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على ضمك