طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف علوم وتكنولوجيا

الزعيم يطارد الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزعيم يطارد الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز...

الزعيم يطارد الصدارة.. ترتيب الدوري السعودي بعد فوز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 12:29 صباحاً - واصل الهلال مطاردته الشرسة على قمة الدوري السعودي بتخطيه عقبة ضمك بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "المملكة آرينا" ضمن الجولة 30 من مسابقة دوري روشن ، وبهذا الانتصار الثمين، يبعث "الزعيم" رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه، مؤكداً إصراره على القتال حتى الرمق الأخير من عمر المسابقة لانتزاع الصدارة.

هدف سافيتش يمنح الهلال النقاط الثلاث أمام ضمك

نجح النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في حسم الأمور مبكراً لصالح الهلال بتسجيله هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 18.

واستغل سافيتش سيطرة فريقه الميدانية ليترجمها إلى هدف ثمين حافظ عليه "الأزرق" بفضل توازنه الدفاعي، ليجهض كافة محاولات ضمك للعودة في النتيجة والخروج بنقطة تعادل من قلب العاصمة.

موقف الهلال وضمك في جدول ترتيب دوري روشن السعودي

رفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى 71 نقطة مستقراً في المركز الثاني، ليواصل الضغط المباشر على صاحب المركز الأول قبل جولات قليلة من خط النهاية.

في المقابل، تأزم موقف ضمك في جدول الترتيب بتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر، ليدخل الفريق نفقاً مظلماً في صراعه من أجل البقاء والهروب من مناطق الهبوط.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على ضمك

الهلال وضمكترتيب الدوري السعودي

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق