موعد وقفة عرفات 2026 وعيد الأضحى.. تفاصيل رؤية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 12:29 صباحاً - أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة بشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، والتي كشفت الموعد المتوقع فلكيًا لكل من وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026، وسط اهتمام واسع من المواطنين بموعد الإجازة الرسمية وعدد أيام العطلة المنتظرة.

ويترقب الملايين سنويًا إعلان موعد عيد الأضحى باعتباره واحدة من أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي، كما تمثل إجازته الرسمية فرصة للراحة والسفر والتجمعات العائلية، ما يجعل البحث عن موعده من أكثر الموضوعات تداولاً قبل حلول المناسبة بفترة كافية.

موعد وقفة عرفات 2026 وموعد أول أيام عيد الأضحى فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد، فإن وقفة عرفات لعام 1447 هجريًا ستوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى من يوم الثلاثاء الموافق يوم الوقفة، على أن تمتد خلال أيام العيد وأيام التشريق، في انتظار القرار الرسمي المنتظر من مجلس الوزراء بشأن عدد أيام الإجازة النهائية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويُعد يوم عرفات من أعظم أيام السنة لدى المسلمين، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأعظم من مناسك الحج، فيما يستقبل المسلمون عيد الأضحى في اليوم التالي بالصلاة وذبح الأضاحي وتبادل الزيارات وصلة الأرحام.

موعد رؤية هلال ذي الحجة 1447 ونتائج الحسابات الفلكية

أوضحت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 16 مايو 2026، الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1447 هجريًا، وهو يوم استطلاع الهلال شرعيًا.

وأشارت التقديرات إلى أن الهلال الجديد لن يكون مرئياً وقت غروب الشمس في معظم الدول العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بنحو 13 دقيقة، بينما يغرب في القاهرة قبل غروب الشمس بحوالي 7 دقائق.

وبناءً على ذلك، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، بينما تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو 2026.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026 وأهمية شهر ذي الحجة

ينتظر المواطنون الإعلان الرسمي بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026، خاصة أنها من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، وغالبًا ما تشمل يوم الوقفة وأيام العيد، مع إمكانية مدها وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

ويُعد شهر ذي الحجة الشهر الثاني عشر والأخير في السنة الهجرية، وله مكانة كبيرة لدى المسلمين لارتباطه بموسم الحج والعشر الأوائل المباركة ووقفة عرفات وعيد الأضحى.

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، وقد بدأ العمل به منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي اتخذ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بداية للتقويم الإسلامي المعتمد في تحديد المناسبات والشعائر الدينية حتى اليوم.