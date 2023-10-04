«السحر الأزرق» مغامرة كتابية جديدة للرحالة أحمد بن ناصر

مسقط ـ العُمانية: صدر عن دار نثر للنشر كتاب جديد بعنوان (السِّحر الأزرق.. صيدٌ في بحر عُمان) للكاتب والرحالة أحمد بن ناصر، في 144 صفحة من القطع المتوسّط. كتاب السِّحر الأزرق مغامرة كتابية جديدة، رحلة مغايرة عن جميع الرحلات العادية، المألوفة والسهلة تلك التي يمكن أن يسافر إليها الإنسان، ليس لأنها استغرقت ثلاث سنوات من العمل الشاق والمضني في واحد من أخطر الأمكنة على حياة الإنسان فحسب، بل لأنها أبحرت نحو مكان يجهل مخاطره الناسُ ويخبر مشقته الصيادون، أولئك الذين يحاولون إطعام الناس بخيرات البحر. ولم يكتف كتاب السِّحر الأزرق بالمتعة الأدبية وحدها، بل يغامر في استكشاف منطقة لم يألف وعورتها وخطورتها الكاتب العربي، تجربة تقتربُ في أهميتها ومتعتها من تجارب إبداعية كبرى في عالم البحر، تلك التي كان البحر مكانها والصياد شخصيتها الرئيسة، رحلة بجمال سردي لم يألف القارئ تجربة مثلها، فضاؤها السردي يذكّرنا بالعجوز والبحر لأرنست همنجواي، وموبي ديك لهرمان مليفيل، وأعمال أخرى فيما يمكن تسميته بأدب البحر. وكان أحمد بن ناصر قد نشر كتابه الأول (قواعد الرحلة الأربعون) عام 2020 عن دار نثر، وهو من الكتب الأكثر قراءة طوال السنوات الماضية، كما صدر له كتاب عن مجلة نزوى (أتلانتس بحر العرب) وهو كتاب رحلاته إلى جزيرة مصيرة.