نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصناعة: دعم المشروعات الصغيرة عبر توظيف قدرات الشركات التكنولوجية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:59 صباحاً - دوت الخليج_ أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا الحديثة في خدمة قطاع التصنيع المحلي، وربط المنصات الرقمية بالمصنعين المحليين لمنحهم ميزة تنافسية جديدة، بما يساهم في تسريع عجلة الإنتاج وربط المصانع المصرية بشبكات التجارة الحديثة بشكل مباشر وفعال.

جاء ذلك خلال الوزير في فعاليات حفل افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة في مصر والشرق الأوسط لشركة «طلبات مصر» التابعة لمجموعة «ديليفري هيرو» الألمانية، بمجمع «يانمو إيست» اللوجستي بالقاهرة الجديدة، والذي افتتحه المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك بمشاركة وحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات الشركة.

ودعا المهندس خالد هاشم مسؤولي شركة «طلبات» ومجموعة «ديليفري هيرو» إلى دراسة توسيع نشاط الشركة ليشمل دعم السلع الصناعية، مقدمًا رؤية لتأسيس «منصة طلبات الصناعية»، خاصة أن الشركة تعد من كبرى الشركات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط. وأوضح أن الهدف من هذا المقترح لا يقتصر على الخدمات اللوجستية، بل يمتد لخلق قنوات تسويقية جديدة ترفع الوعي بالمنتجات الصناعية المحلية، مثل العدد والأدوات والمستلزمات الصناعية الأساسية المصنعة في مصر، وتسهيل وصول الطلبات إليها.

وأشار الوزير إلى أن الانتشار الواسع والقدرات التكنولوجية التي تمتلكها الشركة يمكن توظيفها لتسريع نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن تطويع هذه الإمكانيات لخدمة قطاعات أوسع سيفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام الشركات المحلية والمصنعين لزيادة تنافسيتهم.

وأشاد بالمرونة التي تبديها الكيانات الاستثمارية الكبرى في مصر لتوسيع نطاق أعمالها بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن تضافر جهود التكنولوجيا المتقدمة مع قدرات التصنيع المحلي يمثل المسار الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويُعد المركز اللوجستي الجديد نقلة نوعية في قطاع التجارة السريعة، إذ يمتد على مساحة تُقدر بنحو 27 ألف متر مربع، وبطاقة تشغيلية تصل إلى نحو مليون قطعة يوميًا. ويخدم المركز حاليًا 100% من شبكة «طلبات مارت» في مصر عبر 12 مدينة، مع خطط للتوسع لتشمل 17 مدينة خلال الفترة المقبلة.

