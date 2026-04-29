الحكومة تتابع الأسواق وتكثف حملات الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:59 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، فضلًا عن تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم مختلف القطاعات الصناعية، مع الوقوف على مدى انتظام سلاسل الإمداد واستقرارها في ظل تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وضمان استدامة توفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق، فضلًا عن الاطمئنان على موقف توفير الموارد الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات العمليات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح أن مخرجات هذا الاجتماع يتم عرضها بشكل منتظم على لجنة الأزمات، بهدف التقييم المستمر لموقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توفير احتياطيات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك بالفعل أرصدة مطمئنة من هذه السلع تكفي لعدة أشهر، رغم استمرار التحديات الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تشديد وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، لضمان ضبط حركة السلع، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحقق حماية المستهلك ويعزز من استقرار الأسواق.

حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

