نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يفتتح أكبر مركز للتجارة السريعة لشركة “طلبات مصر” بالقاهرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:59 صباحاً - دوت الخليج_ شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة لشركة «طلبات مصر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويقع المركز داخل مجمع «يانمو إيست» اللوجستي على طريق القاهرة–السويس، ويمتد على مساحة 27 ألف متر مربع، وبطاقة تشغيلية تصل إلى نحو مليون قطعة يوميًا، ويخدم حاليًا 12 مدينة، مع خطة للتوسع إلى 17 مدينة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة عمليات التوزيع وسلاسل الإمداد.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن المشروع يمثل خطوة تعكس جاهزية السوق المصري لاستيعاب استثمارات الاقتصاد الرقمي الكبرى، كما يجسد نجاح توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة اللوجستيات، ويدعم توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذه النوعية من الاستثمارات تعزز دور مصر كمركز إقليمي رائد في التجارة الحديثة والخدمات اللوجستية المتطورة، إلى جانب دعم المنتجين المحليين ورفع كفاءة الأسواق.

وأوضح أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا من العوامل الأساسية لرفع كفاءة التشغيل وسلاسل الإمداد، ودعم توسع قطاع التجارة الإلكترونية في مصر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار يفتتح أكبر مركز للتجارة السريعة لشركة “طلبات مصر” بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.