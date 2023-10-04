فعاليات متنوعة ثقافية وتراثية وأدبية تشهدها قلعة نـزوى

كتابة وتصويرـ سالم بن عبدالله السالمي:

تشهد قلعة نـزوى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والأدبية كالفنون الشعبية المغناة ومعارض الفنون التشكيلية ومقتنيات وتحف قديمة وبرامج ترفيهية والمأكولات العمانية وصناعة الفخار والأبواب والنوافذ القديمة والخيمة التراثية والبستان الزراعي، وذلك من خلال البرنامج السنوي الذي تعده الشركة المشغلة للقلعة والذي يلبي أذواق الزوار، وخلال الأشهر الثمانية الماضية شهدت القلعة زيادة ملحوظة من الزوار من المواطنين والمقيمين بجانب عدد كبير من زوار سلطنة عمان من مختلف دول العالم، وقلعة نـزوى تمازج بين التاريخ والتراث والثقافة.

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