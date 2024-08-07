نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابتها بالسرطان.. أول ظهور لـ كندة علوش في الساحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، مجموعة صور برفقة العديد من الفنانات من إحدى المناسبات في الساحل الشمالي.

أول ظهور لـ كندة علوش في الساحل

وظهرت فيفي في الصور برفقة بوسي شلبي، الفنانة كندة علوش، في الظهور الأول لها بعد إعلانها إصابتها بمرض السرطان، وخضوعها للعلاج منه.

مرض كندة علوش

يذكر أن كندة علوش أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي، ومعاناتها في رحلة العلاج على مدار عام ونصف، وكشفت عن كيفية تعاملها مع المرض، وخوفها على زوجها الفنان عمرو يوسف وطفلها، وكيفية تحملها لرحلة العلاج، تفاصيل تجربتها مع تساقط الشعر جراء العلاج الكيماوي، ولماذا أخفت الخبر عن الجمهور، مؤكدة أنها اضطرت بعد 9 أشهر من إرضاع طفلها كريم للتوقف عن إرضاعه لشعورها بآلام، وخضعت للفحص عدة مرات.

آخر أعمال كندة علوش

وكان آخر أعمال كندة علوش مسلسل “ستات بيت المعادي”، والمسلسل من بطولة: إنجي المقدم، ميرهان حسين، نهال كمال المهدي، أحمد وفيق، صبري فواز، وتدور احداث مُسلسل "ستات بيت المعادي" حول ثلاث نساء متزوجات في منزلٍ واحد ضمن فترات زمنية مختلفة ومتباعدة، ويجمع بينهن قاسم مشترك واحد هو اضطرارهن إلى اتخاذ قرارات مصيرية متشابهة بهدف التغلب على التحديات والمتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية.

وايضا شاركت في فيلم "نزوح" الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي، تقدم «كندة» دور والدة زينة البالغة من العمر 14 عاما، التي عندما يتحطم سقف غرفتها بصاروخ خلال النزاع السوري، تضطر إلى النوم لأول مرة تحت النجوم وتكوين صداقات مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

و فيلم باص 22 للمخرجة ويندي بيدنارز، بطولة النجمة كندة علوش، هو أول فيلم من إنتاج منصة OSN الشهيرة وشهد مؤخرًا بثه على المنصة، كما بدأ عرضه التجاري في دور السينما في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسينطلق قريبًا في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة.