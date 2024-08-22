انت الأن تتابع خبر أبرزهم يارا صبري .. تعرف على أبطال مسلسل العميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد مسلسل العميل المقتبص من المسلسل التركي "من الداخل" من أبرز الأعمال الدرامية التي ستنافس على الصدارة بمنصة شاهد، وهو عمل مقتبس من المسلسل التركي “في الداخل”.



ويشارك في بطولة مسلسل العميل نخبة من النجوم أبرزهم أيمن زيدان وسامر إسماعيل والفنان وسام فارس وأيمن رضا ويارا صبري وصادي صبيح وطلال الجردي وعبدو شاهين ورشا بلال وميا سعيد، والمسلسل مقتبس من العمل التركي “في الداخل”.



ومن المقرر بدء عرض مسلسل العميل على قناة Mbc1 يوم 25 أغسطس (آب) الجاري.



تدور أحداث المسلسل حول أخ يتعرض شقيقه الأصغر للخطف وهو في الثالثة من عمره وينخرط الصغير في ممارسة أعمال غير قانونية، ويتم تغيير اسمه وحينما يكبر يلتحق بكلية الشرطة ويصبح جاسوسًا لزعيم العصابة الذي اختطفه لتحقيق أهداف محددة.



ويدخل الأخ الأكبر كلية الشرطة ويلتقي هناك بشقيقه ولكنهما لا يعرفان بعضهما البعض، وتنعكس الآية حيث يتفق رئيس الشرطة مع الشقيق الأكبر بأن يتم طرده من الجامعة وأن ينخرط مع عصابة جلال “مختطف شقيقه” للحصول على أدلة ضده، ويصبح الشقيقين عملاء لأطراف مضادة لبعضها البعض .

