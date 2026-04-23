محمد رمضان يعلن عن مشاركته في دراما رمضان 2027 أعلن النجم محمد رمضان مشاركته في دراما رمضان 2027 بعد فترة ابتعاد عن الدراما التليفزيونية.قال محمد رمضان: أن إقرأ المزيد

أعلن النجم محمد رمضان مشاركته في دراما رمضان 2027 بعد فترة ابتعاد عن الدراما التليفزيونية.

قال محمد رمضان: "أنا مش مبتعد ولا حاجة، أنا غيبت عن الدراما 3 سنين لأني كنت مشغول جدًا في فيلم (أسد)، هو فيلم مهم ومحتاج وقت في التحضير والتصوير، وخلصت الفيلم ودلوقتي جاهز أعمل مسلسل لـ رمضان 2027 واستنوه على MBC"، حسب تصريحاته لبرنامج "صباح العربية".

من ناحية أخرى، يعرض في موسم عيد الأضحى فيلم "أسد" لمحمد رمضان وتدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، حيث يروي "أسد" قصة عبد متمرد يدخل في صراع مع أسياده بعد نشوب قصة حب ممنوعة، لتتحول رحلته إلى ثورة ضد واقع العبودية، في إطار درامي ملحمي يمزج بين الصراع الإنساني والأسئلة الوجودية حول الحرية والمصير.

ويشارك في بطولة فيلم أسد نخبة من النجوم، من بينهم محمد رمضان ورزان جمال وكامل الباشا، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.