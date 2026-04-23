هنا الزاهد تدخل عالم الدراما القصيرة بـ"بنت وداد" بدأت الفنانة هنا الزاهد التحضيرات لمسلسلها الجديد بنت وداد في خطوة تعكس حرصها على تنويع اختياراتها الدرامية إقرأ المزيد

بدأت الفنانة هنا الزاهد التحضيرات لمسلسلها الجديد "بنت وداد"، في خطوة تعكس حرصها على تنويع اختياراتها الدرامية، والاقتراب أكثر من الجمهور عبر أعمال ذات طابع إنساني واجتماعي.
"بنت وداد" تجربة درامية جديدة ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة المكوّنة من 10 حلقات، وهو الاتجاه الذي يشهد رواجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة عبر المنصات الرقمية.
المسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج مها سليم.
وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية والعلاقات العاطفية بتناول معاصر، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال شهر مايو المقبل، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.
وعلى صعيد السينما، تعاقدت هنا الزاهد على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "ملك الغابة"، لتشارك بطولته الفنان هشام ماجد، في تعاون جديد يجمع بينهما.
الفيلم من تأليف فادي أبو السعود، فيما تواصل الشركة المنتجة حاليًا استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل، تمهيدًا لتحديد موعد بدء التصوير.
