نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب روبابيكيا.. فريد النقراشى يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان فريد النقراشى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد ان كشفت رسالة أحد المتابعين له عن بيع صوره من أعماله الفنية على أرصفة أحد أسواق بيع الأثريات.

سبب تصدر فريد النقراشى التريند

ونشر فريد النقراشى التعليق، وكتب: “النهارده واحد بعتلي على الخاص الصورة دي وقالي اتفاجئت بصورتك دي على الرصيف بتتباع في أحد الأسواق، على فكره دي صورتي من فيلم المشتبه، آدي يا سيدي تاريخ الواحد بيتباع روبابيكيا”.

تعليق الجمهور علي بيع صور اعمال فريد النقراشى الفنية

وتنوعت تعليقات الجمهور، قال البعض: “على فكرة السوق دة بيبيع الحاجات القيمة بأسعار عالية”، “دا تراث”، “ده شرف إنه ا تداول في الأسواق”، “يا أستاذنا اللي بيتباع دى ما اسمهوش روبابيكيا اسمه التاريخ”.

أخر أعمال فريد النقراشى

وكان أخر أعمال فريد النقراشى مسلسل “شغل عالى” مع الفنانة فيفى عبده وشيرين رضا عام 2022، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول صديقتين أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملون زوجاتهم بطريقة سيئة، المسلسل بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بيومي فؤاد، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

كما قدم فى نفس العام مسلسل “وجوه” مع الفنانة حنان مطاوع، تدور أحداث قصة وش تالت حول طبيبة تخرج من السجن لتبدأ رحلة بحث عن ابنتها ورحلة مواجهة مرض الذهان. أما في ميتافرس، ترفض البطلة الحياة في الواقع وتقتحم العالم الافتراضي لتنتقم لنفسها من أعدائها.

أبرز أعمال فريد النقراشى

وقدم فريد النقراشى عددي من الأعمال الفنية والمسرحية المهمة ولعل من من أبرز أعماله مسلسل العار وساحرة الجنوب، ولاد ناس، ونصيبي وقسمتك، والكبير أوي 4 وراجل وست ستات 7، وشارك في بعض الأفلام الدينية المسيحية بأدوار البطولة مثل فيلم “نسر البرية و”ضيف من السما" وقدم فى السينما أيضا أفلام: “ضغط عالي، عمود فقري، مستر أند مسيز عويس، قبل الربيع، عائلة ميكي، المشتبه، قص ولصق، ديل السمكة”، كما أن له مؤلفات عديدة مثل كتاب (الجسد المقدس) وكتاب "أعماق روحية لنسر البرية".