مفاجأة.. فيفي عبده تنضم لأبطال مسلسل العتاولة 2

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع الجزء الثاني من مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا التحضير للعمل المقرر عرضه في رمضان 2025، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

فيفي عبده تنضم لأبطال مسلسل العتاولة 2

وانضمت فيفي عبده لقائمة أبطال مسلسل العتاولة الجزء الثاني، والذي من المقرر بدء تصويره في أكتوبر المقبل، جاري التحضير له في الفترة الحالية، والتعاقد مع باقي أبطاله ومعظمهم سيكونوا نفس أبطال الجزء الأول.

قصة مسلسل العتاولة

ودارت أحداث الجزء الأول من العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، وقدم خلاله أحمد السقا شخصية نصار فتيحة وهو حرامي وفتاح خزن يقرر التوبة، فيما يقدم طارق لطفي شخصية ابن عمه خضر فتيحة وهو حرامي محترف أيضًا ويتعاون مع السقا في عملياته الإجرامية، أما باسم سمرة فلعب دور عيسى الوزان وهو صديق السقا وطارق منذ الصغر ورجل أعمال فاسد ويدخل معهما في صراعات عديدة.

أبطال الجزء الأول من العتاولة

كان مسلسل العتاولة 1 مكون من 30 حلقة، وقدم بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

فيفي عبده تكشف سبب غيابها عن الدراما عامين

سبق، كشفت فيفي عبده سبب غيابها عن الدراما آخر عامين، وقالت: أنا اشتغلت كتير وقبل ما أوافق على أي عمل لازم أكون سعيدة به، خاصة بعد تقديمي 25 فيلم و18 مسلسل وعدد كبير من المسرحيات لكن تم تصوير 3 منها فقط، وده اللي يجبرني على تقديم عمل جيد مختلف، وسعيدة أننا بقينا بنقدم حاليًا أعمال الدراما القصيرة لأنها بتتشاف أكتر ومفيش فيها مط وتطويل.

آخر أعمال فيفي عبده

وكان آخر أعمال فيفي عبده هو مسلسل شغل في العالي، الذي قدمته في بطولة مشتركة مع شيرين رضا، وعُرض في رمضان 2022، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ضم مروان يونس، محمد رضوان، توني ماهر، بسمة داود، كريم سرور، ورشا بن معاوية، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.