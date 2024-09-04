رمضان 2025.. فيفي عبده تنضم لصناع مسلسل " العتاولة" الجزء الثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة فيفي عبده انضمامها لأبطال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وذلك عبر صفحتها الشخصيىة موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكشفت فيفي عبده عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الشخصية عن مشاركتها في مسلسل "العتاولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي.

أحداث مسلسل العتاولة

ودارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.



أبطال العتاولة



شارك فى مسلسل العتاولة عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم: أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وسامي مغاوي، وهدى الأتربي، وحنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.